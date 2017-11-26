Состояние Кольченко ухудшается, похудел до 62 кг
Состояние политзаключенного Александра Кольченко, незаконно осужденного в РФ, ухудшается, он сильно похудел.
Об этом заявила мама Александра Лариса Кольченко, сообщу "Громадське радіо".
"Месяц назад я была на свидании с Сашей в Копейске. Он очень похудел. Рост 190 см, весит 62 килограмма. Он лежал в больнице с диагнозом "дефицит веса". Его здоровье начало ухудшаться", - отметила она.
Мать политзаключенного напомнила, что он в четвертый раз проводит день рождения в неволе.
"Первый день рождения он провел в Лефортово, второй - в СИЗО в Ростове-на-Дону, третий и четвертый - в Копейске Челябинской области", - отметила она.
Также иметь Кольченко сообщила, что письма от крымских друзей к нему не приходят.
Как известно, Александр Кольченко был задержан российскими силовиками в мае 2014 года в Симферополе вместе с режиссером Олегом Сенцовым, их обвинили в организации терактов на полуострове.
В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма, а Кольченко - к 10 годам колонии. Оба свою вину не признали.
В начале ноября спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила, что украинские консулы не имели доступа к посещению четверых политзаключенных, граждан Украины, за все время их незаконного удержания в России: Олега Сенцова, Александра Кольченко, Ферата Сайфуллаева и Рустема Ваитова.
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