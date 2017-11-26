Под МВД пришли представители движения ОУН

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Воскресенье, 26 ноября 2017, 23:43

В Киеве возле здания МВД собрались около 20 представителей организации "Добровольческое движение ОУН" с плакатами и флагами с надписями "Освободите добровольцев".

Как сообщает "Громадське", участники называют это акцией в защиту представителей организации "Добровольческий рух ОУН" Леонида Литвиненко и Анатолия Виногродского, которые, по их словам, были "похищены". 

Присутствующие на акции в громкоговоритель выкрикивали "Мы требуем свободу добровольцам", на плакатах у них написано "Добровольцы Бек, Гап, Хаммер похищены мусорами".

 

Как известно, ранее бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова арестовали на 60 суток по делу о похищении другого бойца батальона Александра Калашника в 2014 году. Суд над Новиковым состоялся после того, как 24 ноября "Рух визволення" заявил о его похищении.

Кроме того позже "Рух визволення" заявил, что неизвестные похитили их активиста, второго командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского.

В полиции заявили, что Виногродский задержан в Киеве по делу о нападении на охранника в Кировоградской области.

26 ноября стало известно, что в Новоград-Волынском задержали еще одного активиста "Руха визволення", добровольца батальона ОУН Леонида Литвиненко.

Вечером нардеп Семен Семенченко заявил, что под Киевом активистов "Руха визволення", которые ехали в столицу из Житомира, остановил кордон полиции. Участники колонны шли в центр Киева, где должны были провести акцию в поддержку задержанных активистов.

Темы: Киев МВД акции
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