Украина в списке стран с самым высоким уровнем преступности

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Понедельник, 27 ноября 2017, 01:21

Украина оказалась среди стран с высоким уровнем влияния организованной преступности на бизнес.

Об этом идет речь в реейтинге составленном экспертами Всемирного экономического форума по данным за 2016-2017 год, пишет Лига.net

Украина заняла 113-е место из 137 стран в рейтинге государств с самым высоким уровнем влияния организованной преступности на бизнес.

Рядом с Украиной такие страны, как Босния и Герцеговина, Уганда, Тринидад и Тобаго, Доминиканская Республика и Гаити. 

Германия заняла, по данным составителей рейтинга, 59-е место, Россия - 86-е. 

В первой пятерке, как самые безопасные страны, Финляндия, Норвегия, Оман, Исландия и Сингапур.  

Странами с самым высоким уровнем влияния преступности стали Гватемала, Мексика, Венесуэла, Гондурас и Сальвадор. 

Странам выставлялся балл от 1 до 7. Украина получила оценку 3,9.

Темы: рейтинг криминал
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