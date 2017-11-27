AP: ФБР знало, но не сообщало о хакерских атаках во время выборов

В 2015-2016 гг ФБР в течении года не сообщало десяткам чиновников США о том, что российские хакеры пытались проникнуть в их аккаунты Gmail, несмотря на то, что имели доказательства.

Об этом сообщает Associated Press.

Из 80 американцев, атакованых группой киберпреступников "Fancy Bear", которых опросило агентство, ФБР предупредило только двоих.

"Это совершенно смешно", - сказал Филип Рейнер, бывший старший директор Совета национальной безопасности, который был уведомлен AP о том, что он был атакован в 2015 году.

"Вы должны были рассказать своим людям. Вы должны были защитить своих людей", - заявил он.

ФБР отказалось обсуждать свое расследование в отношении кампании шпиолнажа Fancy Bear, но представило заявление, в котором, в частности, говорилось: "ФБР обычно уведомляет людей и организации о потенциальных угрозах".

Три человека, знакомые с этим вопросом, включая нынешнего и бывшего государственного чиновника, сказали, что ФБР более года знало подробности попыток Fancy Bear проникнуть в почтовые ящики Gmail.

Старший сотрудник ФБР, который не был уполномочен публично обсуждать операцию взлома, отказался от комментариев, когда получил список атакованых, но заявил, что бюро было ошеломлено огромным количеством попыток взлома.

AP получило список целей Fancy Bear от фирмы Secureworks, котрая специализируется на вопросах кибербезопасности. В нем содержится 19 тысяч записей.

Предыдущие исследования AP, основанные на этом списке, показали, как Fancy Bear в тесной связи с интересами Кремля, пытались украсть десятки тысяч писем Демократической партии.

Кампания по взлому вмешалась в выборы в США в 2016 году и бросила тень на Дональда Трампа, которому, как утверждают спецслужбы США, хакеры пытались помочь победить.

Как известно, спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер занимается расследованием попыток вмешательства России в американские выборы 2016 года и того, имела ли связи команда нынешнего президента США с Кремлем. Сам Дональд Трамп неоднократно называл подобные обвинения "охотой на ведьм". Россия также отрицает свое вмешательсво.