"Самопомич" требует объяснений по поводу задержаний активистов

Партия "Самопомич" требует от властей объяснений по поводу ряда задержаний активистов.



По мнению ее членов, власти преследует свои врагов.



"В последнее время происходят события, которые выходят за пределы здравого смысла и правового государства, когда посреди улицы, без суда и следствия захватывают людей. В основном, речь об активных участниках войны за независимость, начавшейся в 2014 году", – говорится в заявлении политического совета партии Андрея Садового.



"Тех, кто по зову души в отрядах волонтеров и добробатов встал на защиту Украины и остановил врага, сегодня коварно вылавливают на улице и судят", – добавляется в нем.



Партия отмечает, что только в течение одного часа в воскресенье, 26 ноября, в разных городах Украины были похищены не менее два активиста.

"Первый – Леонид Литвиненко, которого схватили в Новоград-Волынском, где человек с собратьями блокировал контрабанду российского топлива в Украину. К схеме причастен кум Владимира Путина Виктор Медведчук", – пишет "Самопомич".



"Второй задержанный – это Анатолий Виногродский. Его, как сообщают в полиции, задержали по делу о нападении на охранника в Кировоградской области. То есть, Виногродского арестовали за то, что он защищал крестьян, которые стали жертвами рейдеров", – заявляет партия.



"Людей, защищавших крестьянина, которого хотели ограбить, фальсифицируя документы, сегодня преследуют. При этом никто не наказан за рейдерство", – возмущается политсила.



По мнению ее представителей, ребят задержали, потому что они требуют от государства "не просто слов, а действий по защите государственного суверенитета, борьбы против коррупции и строительства институциональной государства".



"Этих людей сегодня преследуют и коварно хватают на улицах и вывозят в неизвестном направлении, а затем они появляются в правоохранительных ведомствах. А коррупционеры и преступники, которые воевали и воюют против государства, остаются на свободе. Реванш олигархически-воровского альянса, который хочет утвердить свой контроль над нашим государством", – заявляет "Самопомич".



Политический совет партии "Объединение "Самопомич" требует четких объяснений от президента Петра Порошенко, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины.



"Беззаконие должно прекратиться, а ресурсы силовых ведомств должны устремиться в настоящих преступников!", – убеждены там.