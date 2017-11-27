"Самопомич" требует объяснений по поводу задержаний активистов

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Понедельник, 27 ноября 2017, 10:01

Партия "Самопомич" требует от властей объяснений по поводу ряда задержаний активистов.

По мнению ее членов, власти преследует свои врагов.

"В последнее время происходят события, которые выходят за пределы здравого смысла и правового государства, когда посреди улицы, без суда и следствия захватывают людей. В основном, речь об активных участниках войны за независимость, начавшейся в 2014 году", – говорится в заявлении политического совета партии Андрея Садового.

"Тех, кто по зову души в отрядах волонтеров и добробатов встал на защиту Украины и остановил врага, сегодня коварно вылавливают на улице и судят", – добавляется в нем.

Партия отмечает, что только в течение одного часа в воскресенье, 26 ноября, в разных городах Украины были похищены не менее два активиста.

"Первый – Леонид Литвиненко, которого схватили в Новоград-Волынском, где человек с собратьями блокировал контрабанду российского топлива в Украину. К схеме причастен кум Владимира Путина Виктор Медведчук", – пишет "Самопомич".

"Второй задержанный – это Анатолий Виногродский. Его, как сообщают в полиции, задержали по делу о нападении на охранника в Кировоградской области. То есть, Виногродского арестовали за то, что он защищал крестьян, которые стали жертвами рейдеров", – заявляет партия.

"Людей, защищавших крестьянина, которого хотели ограбить, фальсифицируя документы, сегодня преследуют. При этом никто не наказан за рейдерство", – возмущается политсила.

По мнению ее представителей, ребят задержали, потому что они требуют от государства "не просто слов, а действий по защите государственного суверенитета, борьбы против коррупции и строительства институциональной государства".

"Этих людей сегодня преследуют и коварно хватают на улицах и вывозят в неизвестном направлении, а затем они появляются в правоохранительных ведомствах. А коррупционеры и преступники, которые воевали и воюют против государства, остаются на свободе. Реванш олигархически-воровского альянса, который хочет утвердить свой контроль над нашим государством", – заявляет "Самопомич".

Политический совет партии "Объединение "Самопомич" требует четких объяснений от президента Петра Порошенко, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины.

"Беззаконие должно прекратиться, а ресурсы силовых ведомств должны устремиться в настоящих преступников!", – убеждены там.

Темы: Самопомич
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