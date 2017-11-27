Чиновник ГПУ смог купить квартиру в Киеве за 5 гривен – СМИ

Начальник управления надзора ГПУ за соблюдением законов Национальной полицией Александр Лукашенко смог приобрести квартиру в Киеве за 5 гривен, а его жена – дом на почти 300 м² за 10 тысяч гривен.

Об этом говорится в расследовании проекта "PROSUD", который проанализировал декларации чиновника за 2013, 2015 и 2016 годы.

Отмечается, что в целом семья работника Генпрокуратуры владеет 4 домами общей площадью 1285 м², 8 квартирами, 3 авто и несколькими участками земли.

Согласно декларациям, за 2013, 2015 и 2016 годы Лукашенко в общем заработал 974 тысячи гривен и еще 967 тысяч гривен получил от продажи движимого имущества.

Его жена, которая занимается бизнесом, заработала 2,3 миллиона гривен.

Сообщается, что с 2014 года Лукашенко владеет домом на 307 м² в селе Софиевская Борщаговка, что под Киевом. Согласно декларации, работник ГПУ приобрел его за 1,3 миллиона гривен, еще в 169 тысяч гривен обошелся участок под домом. При этом на сайтах продажи недвижимости подобный дом на этой улице стоит около 8 миллионов гривен.

Также прокурор Лукашенко владеет двумя квартирами в Киеве (на почти 40 м² и стоимостью в 319 тысяч гривен, и на 31 м², которую чиновника купил всего за 5 гривен) и земельным участком в Вите-Почтовой.

Квартира за 5 гривен фото "PROSUD"

Остальное недвижимое имущество принадлежит жене прокурора – Ирине Лукашенко. В частности, в 2016 году она приобрела дом на улице Константина Хохлова в Киеве, площадью 288 м². Согласно извлечению из Госреестра прав на недвижимое имущество, жена чиновника приобрела это жилье за 10 тысяч гривен.

Дом жены за 10 тысяч гривен фото "PROSUD"

За несколько сотен метров от этого дома, на улице Юрия Лаврова, расположен еще один особняк Ирины Лукашенко на 405 м². Стоимость этого жилья в декларации не указана.

Еще один дом жены фото "PROSUD"

Также жена чиновника на 70% владеет гостиницей "Inn ZatishOK" на 285 м² в с. Микуличин, вблизи города Яремче в Карпатах. Стоимость отеля, приобретенного в 2015 году, не указана.

Кроме домов, Ирина Лукашенко задекларировала 4 квартиры в Киеве общей площадью 148 м² и общей стоимостью 500 тысяч гривен.

Также жена имеет в собственности квартиру в Словакии на 95 м², которую приобрела в 2016 году, и квартиру в Киеве, площадью 141 м², которая пока строится.

Судя по декларации, сам прокурор Александр Лукашенко не имеет собственного авто, но его жене принадлежат: с 2016 года Jaguar XF 2010 года выпуска, приобретенный за 10 тысяч гривен, и Audi Q3 2011 г.в. Кроме того, в 2012 году Лукашенко купила новый Land Rover Freelander 2 за 380 тысяч гривен.

Среди сбережений у прокурора и его семьи только 179 тысяч гривен.

Отмечается, что Лукашенко начал работать в Генпрокуратуре в 2003 году. В 2007 году его назначили начальником отдела надзора за соблюдением законов при производстве ОРД, досудебного расследования и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами Государственной фискальной службы.

В 2011 году Лукашенко занял должность заместителя начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности – начальника управления надзора за соблюдением законов СБУ и Государственной пограничной службой.

А после революции Достоинства, в 2015 году, возглавил отдел надзора за соблюдением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности управления надзора за соблюдением законов Нацполицией.

В 2016 году Лукашенко получил должность заместителя начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности – начальника управления надзора за соблюдением законов Нацполицией.

Жена прокурора Ирина Лукашенко занимается предпринимательством, имеет право на занятие адвокатской деятельностью и является владельцем 33,3% словацкой компании "Allе Trade s.r.o.".