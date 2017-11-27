Полиция отдала французскому Интерполу "короля мошенников"

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Понедельник, 27 ноября 2017, 12:17

Украинские полицейские передали представителям Интерпола во Франции мужчину, осужденного и разыскиваемого за присвоение средств банков.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Во исполнение поручений Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции Украины в аэропорту Борисполь украинские полицейские передали представителям Национального центрального бюро Интерпола во Французской Республике задержанного злоумышленника и его сообщников", - говорится в сообщении. 

 
фото полиции

Отмечается, что в 2015 году суд Парижа заочно приговорил мужчину к 7 годам тюрьмы и штрафу в 1 млн евро за незаконное завладение средствами нескольких известных банков.

По данным французских полицейских, гражданин ввел в заблуждение 52 сотрудника из 33 юридических учреждений.

"За масштабы мошенничества местная пресса окрестила задержанного "королем мошенников"", - подытожили в Нацполиции.

Темы: полиция Франция
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