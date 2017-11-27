НАПК считает, что Новак нарушил процедуру назначения сотрудников

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов и. о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомиру Новаку.



Решение принято по результатам проведенной внеплановой проверки на заседании агентства, передает 27 ноября официальный сайт НАПК.



"Установлено нарушение требований части первой статьи 56 закона "О предупреждении коррупции" при организации проведения специальной проверки относительно лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятия ответственного или особо ответственного положения, и принятие решений о назначении лиц на соответствующие должности с нарушением абзаца первого части второй статьи 58 закона", – говорится в сообщении.



Согласно предписанию, Национальное агентство требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших невыполнению должностными лицами Укравтодора требований статей 56 и 58 закона Украины "О предотвращении коррупции" и по его результатам принять меры в установленном законом порядке.



В ведомстве отмечают, что предписание НАПК является обязательным к исполнению.



За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.