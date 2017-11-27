С 1 января скорость авто в населенных пунктах снижают до 50 км/ч

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Понедельник, 27 ноября 2017, 12:51

С 1 января 2018 года разрешенная скорость движения в населенных пунктах снизится с 60 до 50 км/ч.

Соответствующее постановление Кабмина от 10 ноября 2017 года № 883 "О внесении изменений в Правила дорожного движения" опубликовано в "Урядовому кур’єрі".

"Это постановление вступает в силу с 1 января 2018 года", - говорится в сообщении.

 
Скриншот с "Урядового кур’єра"

Согласно документу, изменения будут внесены в пункт 12.4 раздела 12 (В населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 60 км/ч). В частности, в документе заменят цифры "60" на "50" км/ч.

Украинская правда
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