С 1 января скорость авто в населенных пунктах снижают до 50 км/ч

С 1 января 2018 года разрешенная скорость движения в населенных пунктах снизится с 60 до 50 км/ч.

Соответствующее постановление Кабмина от 10 ноября 2017 года № 883 "О внесении изменений в Правила дорожного движения" опубликовано в "Урядовому кур’єрі".

"Это постановление вступает в силу с 1 января 2018 года", - говорится в сообщении.

Согласно документу, изменения будут внесены в пункт 12.4 раздела 12 (В населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 60 км/ч). В частности, в документе заменят цифры "60" на "50" км/ч.