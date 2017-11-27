Одесский губернатор заплатил 600 тысяч за свободу экс-лидера ПС

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Понедельник, 27 ноября 2017, 13:32

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов внес 600 тысяч залога за бывшего руководителя одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Это моя человеческая реакция на несправедливость. 600 тыс. грн залога для того, кто бросался на полицию, и 128 тыс. грн залога для того, на чьей совести загубленные жизни детей в лагере "Виктория". Где здесь справедливость?" – объясняет губернатор свой поступок.

Он говорит, что прекрасно понимает мотивы Стерненко, однако его действия считает недопустимыми.

"Я не поддерживаю и никогда не буду поддерживать радикализм форм протеста в этой, изначально мирной акции. Но отлично понимаю, что было поводом для таких действий. Повод – возмутителен, протест адекватен, форма протеста – недопустима", - подчеркивает он.

Степанов считает, что зря Стерненко дрался в полицейскими, ведь они честно охраняли правопорядок.

"Многочисленное присутствие полиции сорвало планы завести на митинг в Горсаду титушек и устроить кровавую бойню с защитниками Летнего театра", - отметил он.

Председатель ОГА пообещал сделать все, от него зависящее, чтобы "Летний театр стал неотъемлемой частью Городского сада".

"Основатели Одессы дарили городу сад не для наживы бесчестных дельцов", - добавил он.

Как известно, 18 ноября в Одессе во время протестов против застройки в Городском саду разбили голову начальнику одесской полиции Дмитрию Головину.

Подозреваемому в совершении нападения Стерненко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Украинская правда
Темы: Одесса Правый сектор суд
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