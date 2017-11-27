Ограбление магазина сыном нардепа расследуют как разбой
Полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту вооруженного ограбления сыном нардепа Игоря Попова продуктового магазина на Оболони.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве.
"Начато уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники во время грабежа угрожали "продавцам и посетителям оружием" и из кассы забрали 2000 гривен.
Одного из фигурантов схватили на месте преступления неравнодушные мужчины.
Другого, с деньгами, задержали полицейские на автостанции "Полесье" на площади Шевченко.
"Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.
Как известно, ранее депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Попов сообщил, что его сын-подросток совершил преступление.
В пресс-службе киевской полиции "Украинской правде" сообщили, что в воскресенье задержали двух несовершеннолетних за разбойное нападение на магазин.
По данным канала "112 Украина", к событиям причастен сын нардепа Богдан Попов.
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