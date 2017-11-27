Суд начинает слушать дело против Насирова

В понедельник, 27 ноября, в Шевченковском райсуде Киева состоится первое заседание по делу против председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом сообщает в Facebook сам отстраненный глава ГФС.

"Сегодня прокуроры САП еще знакомились с материалами защиты, которые полностью опровергают незаконное подозрение... Им надо было бы закрывать дело, но они его уже передали в суд", - пишет он.

Как известно, это будет предварительное слушание. Обвинительный акт подозреваемому уже вручили.

По словам Насирова, его адвокаты подали в Специализированную антикоррупционную прокуратуру ходатайство о закрытии уголовного производства.

"Для этого у нас есть все основания. Основные позиции таковы:

Нет преступления. Не говоря уже о составе преступления; Решения о налоговых рассрочках и налоговых обязательствах являются законными и обоснованными. Вообще нет злоупотребления служебным положением; Не нанесен никакой ущерб государству или отдельным лицам; Не было ни умысла, ни какой-либо выгоды", - объясняет он.

Фискал заявляет, что за время управления ГФС выдал около 10 тысяч рассрочек для примерно 5-6 тысяч компаний, и детективы НАБУ взялись за него только потому, что одна из этих рассрочек касалось контрагента, который проходит по уголовному делу бюро.

"Судя по всему, детективы антикоррупционного бюро решили за счет моей фамилии добавить пиаровского веса своим действиям", - отмечает он.

Как известно, Роман Насиров был задержан 2 марта 2017 года.

13 марта Апелляционный суд Киева принял решение оставить под стражей отстраненного голову ДФС Романа Насирова.

В ночь на 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал отстраненному голове ДФС Роману Насиров меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.

16 марта жена Насирова внесла за него залог.

По данным САП, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас", ООО" Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

Тем самым государству был нанесен ущерб на сумму около 2 млрд грн.