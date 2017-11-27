Прокуратура сообщит сыну Попова подозрение в разбое

781 просмотр
Понедельник, 27 ноября 2017, 14:46

Столичная прокуратура намерена сообщить сыну народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова о подозрении в разбое.

Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Сейчас готовится (подозрение ред.) по ст. 187 УК Украины обоим задержанным. Также готовится ходатайство об избрании меры пресечения", – сказала Максимец.

По ее словам, досудебное расследование проводит Оболонское управление полиции. Процессуальное руководство осуществляет Киевская местная прокуратура N5, которая и будет согласовывать сообщение о подозрении.

Как известно, ранее депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Попов сообщил, что его 14-летний сын совершил преступление.

В пресс-службе киевской милиции "Украинской правде" сообщили, что в воскресенье задержали двух несовершеннолетних за разбойное нападение на магазин.

По данным канала "112 Украина", к событиям причастен сын нардепа Богдан Попов.

Сам Попов извинился за действия своего сына и повинился, что недостаточно времени уделял его воспитанию.

Полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту вооруженного ограбления сыном нардепа продуктового магазина на Оболони.

Темы: прокуратура Киев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В военной прокуратуре "засекретили" результаты спецоперации в Закарпатье 27 ноября 2017, 14:47
Суд на 3 года отправил за решетку солдата-контрактника 27 ноября 2017, 14:36
Сколько стоит независимость прокуроров? 27 ноября 2017, 08:30
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В ОБСЕ о наблюдателе, который здоровался с боевиком: оплошность
Ограбление магазина сыном нардепа расследуют как разбой
Диверсанты напали на склад военчасти, ранен часовой – штаб АТО
С 1 января скорость авто в населенных пунктах снижают до 50 км/ч
Все новости
раритет

Бытовая техника, которую не меняли 60 лет, потому что всё работает

социум

Салон красоты для онкобольных и пострадавших от насилия

наше

Книга творческой мастерской "Аграфка" получила французскую премию