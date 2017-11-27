В РФ ответили, что в украинца Гриба нет проблем со здоровьем

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Понедельник, 27 ноября 2017, 15:27

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила ответ на запросы омбудсмена Украины Валерии Лутковской о состоянии здоровья удерживаемого в Краснодарском СИЗО украинца Павла Гриба.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Украине.

Москалькова сообщает, что по прибытии в СИЗО России Гриб прошел медицинский осмотр и был взят на диспансерный учет по имеющимся хроническим заболеваниям.

Кроме того, российский уполномоченный отмечает, что 18 сентября Гриб прошел обследование в Краснодарской клинической больнице скорой медицинской помощи о наличии у него тяжелого заболевания, которое могло бы стать преградой для содержания под стражей.

По словам Москальковой, врачебная комиссия не выявила в украинца подобных болезней.

"Сейчас общее состояние здоровья Павла Гриба оценивается врачами-специалистами как удовлетворительное, он находится под динамическим наблюдением медицинских работников, получает назначенное лечение в амбулаторных условиях. Препараты для лечения ему предоставляются в соответствии с рекомендациями врачей и имеющихся заболеваний", - говорится в письме омбудсмена РФ.

Ранее сообщалось, что в РФ не ответили ни на один из пяти писем от украинского омбудсмена Валерии Лутковской по делу Павла Гриба, который находится в следственном изоляторе Краснодара. Парень страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств.

Как известно, 6 октября ЕСПЧ направил письмо к адвокату Гриба с просьбой предоставить выводы относительно состояния его здоровья до 16 октября этого года.

В связи с этим, Генконсульство Украины направило повторное обращение к российской стороне о возможности обследования юноши с 12 по 15 октября.

Однако, так и не получив ответа, решило отправить группу врачей к Грибу самовольно. но их не пустили к украинцу.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца  российскими спецслужбами не признает.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца, еще 17 августа, к моменту прибытия парня в Гомель.

Сейчас он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в подготовке взрыва на школьной линейке в Сочи.

Октябрьский райсуд Краснодара 18 октября продлил срок содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами украинца Павла Гриба до 4 января 2018 года.

Украинская правда
Темы: Украина Росcия политзаключенные
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