Скандальное приветствие: отношения ОБСЕ и боевиков обсудят в Минске

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Понедельник, 27 ноября 2017, 16:18

Украинская сторона на очередной встрече в Минске обратит внимание временной контактной группы на случай, когда наблюдатель ОБСЕ здоровался с боевиком ОРЛО.

Об этом сообщила в Facebook представитель Украины на этих переговорах Ирина Геращенко.

"ОБСЕ оправдывает своего наблюдателя, который, как с родными, здоровался с боевиками, мол, это просто оплошность. Конечно, это никакая не оплошность, а позиция этого наблюдателя", - подчеркивает она.

По словам Геращенко, Украина, конечно, благодарна наблюдательной миссии ОБСЕ за ее "важную, непростую, опасную" работу, но закрывать глаза на нарушения этики не собирается.

"Украинская сторона на ВКГ в Минске, конечно, в очередной раз обратит внимание на "опрометчивого" наблюдателя. Украина неоднократно обращала внимание на состав миссии, настаивая на уменьшении там россиян", - отметила она.

Геращенко добавила, что украинская делегация также будет твердо стоять на позиции, что россиян вообще не должно быть в миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Как сообщалось, журналист Юлиан Репке разместил в Twitter видео, на котором наблюдатель ОБСЕ жмет руку боевику ОРЛО.

В СММ ОБСЕ заявили, что это был ихний русскоязычный гражданский наблюдатель, и его приветствие - ничто иное, как "невольный жест", сделанный по неосторожности.

Украинская правда
Темы: Геращенко Ирина ОБСЕ Донбасс АТО
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