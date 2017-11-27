Гройсман не будет обсуждать в Грузии "вопрос Саакашвили" – посол

354 просмотра
Понедельник, 27 ноября 2017, 17:29

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов исключил возможность обсуждения вопроса об экстрадиции на родину экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ходе проходящего в настоящее время официального визита в Тбилиси премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом он заявил в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, передает "Интерфакс-Украина".

"Он (Саакашвили - ред.) сейчас является частным лицом и это не может быть предметом обсуждения на официальных переговорах", – сказал Долгов.

При этом посол отметил, что Саакашвили "не единственный лидер оппозиции - ни в Украине, ни в Грузии".

"Если есть у вас вопросы в отношении бывшего президента Грузии, спросите об этом его самого, а не меня. Мы не видим проблему, он продолжает находиться в Украине, а также политическую активность, которая, честно говоря, не очень популярна", – заявил дипломат.

Ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сообщила журналистам, что грузинская прокуратура в сентябре 2017 года подтвердила украинским коллегам, что требование по экстрадиции Саакашвили, направленное в Киев еще 2 года назад, остается в силе.

Темы: Саакашвили Грузия Гройсман
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
27 ноября 2017, 13:45
"Рух визволення" заявляет о похищении своего активиста в Киеве 26 ноября 2017, 13:26
Европейская народная партия раскритиковала Порошенко за депортацию грузин - Саакашвили 24 ноября 2017, 07:35
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
СБУшник Демчина открещивается от коррупции письмами от Кононенко и БПП
В прокуратуре "засекретили" результаты спецоперации в Закарпатье
В ОБСЕ о наблюдателе, который здоровался с боевиком: оплошность
Ограбление магазина сыном нардепа расследуют как разбой
Все новости
раритет

Бытовая техника, которую не меняли 60 лет, потому что всё работает

бренд

В Украину идет сеть магазинов Zara Home с товарами для дома

Головна тема

25 ноября Украина почтит память жертв Голодомора