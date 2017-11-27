Гройсман не будет обсуждать в Грузии "вопрос Саакашвили" – посол
Посол Украины в Грузии Игорь Долгов исключил возможность обсуждения вопроса об экстрадиции на родину экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ходе проходящего в настоящее время официального визита в Тбилиси премьер-министра Владимира Гройсмана.
Об этом он заявил в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, передает "Интерфакс-Украина".
"Он (Саакашвили - ред.) сейчас является частным лицом и это не может быть предметом обсуждения на официальных переговорах", – сказал Долгов.
При этом посол отметил, что Саакашвили "не единственный лидер оппозиции - ни в Украине, ни в Грузии".
"Если есть у вас вопросы в отношении бывшего президента Грузии, спросите об этом его самого, а не меня. Мы не видим проблему, он продолжает находиться в Украине, а также политическую активность, которая, честно говоря, не очень популярна", – заявил дипломат.
Ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сообщила журналистам, что грузинская прокуратура в сентябре 2017 года подтвердила украинским коллегам, что требование по экстрадиции Саакашвили, направленное в Киев еще 2 года назад, остается в силе.
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