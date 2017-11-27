В ОРДО обвалилась шахта: под землей остались люди

В оккупированной боевиками Макеевке Донецкой области произошел обвал на шахте "Ясиновская-Глубокая", двое горняков оказались заблокированными под землей.

Об этом сообщается на сайте так называемого "МЧС ДНР".

По его информации, это случилось 26 ноября в 23:35. Обвалилась порода кровли в горной выработке. Зона обрушения около 80 метров.

"В результате происшествия застигнуто 2 горнорабочих очистного забоя, судьба которых не известна", - говорится в сообщении.

По информации сепаратистских новостных ресурсов, всего на момент обвала в забое находились 18 горнорабочих, 16-ти из которых удалось выбраться самостоятельно. Поиски горняков продолжаются.