В ОРДО обвалилась шахта: под землей остались люди
В оккупированной боевиками Макеевке Донецкой области произошел обвал на шахте "Ясиновская-Глубокая", двое горняков оказались заблокированными под землей.
Об этом сообщается на сайте так называемого "МЧС ДНР".
По его информации, это случилось 26 ноября в 23:35. Обвалилась порода кровли в горной выработке. Зона обрушения около 80 метров.
"В результате происшествия застигнуто 2 горнорабочих очистного забоя, судьба которых не известна", - говорится в сообщении.
По информации сепаратистских новостных ресурсов, всего на момент обвала в забое находились 18 горнорабочих, 16-ти из которых удалось выбраться самостоятельно. Поиски горняков продолжаются.
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