Сыну Попова объявлено подозрение

Двум несовершеннолетним, которые накануне совершили разбойное нападение на магазин "Cвятковий", расположенный в Оболонском районе столицы, сообщили о подозрении в разбое.



Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева 27 ноября.



Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 187 УК Украины.



Молодым людям, (один из них - сын народного депутата Игоря Попова), которые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, местная прокуратура подготовила ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



Как уже сообщалось, 26 ноября двое ребят в возрасте 14 и 15 лет, заранее распределив между собой роли, ворвались в магазин и, угрожая продавцу оружием, завладели денежными средствами в сумме 2500 гривен.



Несовершеннолетних преступников задержали "на горячем" возле места совершения преступления. В дальнейшем во время поверхностного осмотра правоохранители изъяли у ребят предмет похожий на пистолет, черные балаклавы и перчатки черного цвета.

Как известно, ранее 27 ноября депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Попов сообщил, что его 14-летний сын совершил преступление.

В пресс-службе киевской милиции "Украинской правде" сообщили, что в воскресенье задержали двух несовершеннолетних за разбойное нападение на магазин.

По данным канала "112 Украина", к событиям причастен сын нардепа Богдан Попов.

Сам Попов извинился за действия своего сына и повинился, что недостаточно времени уделял его воспитанию.