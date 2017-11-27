СБУ задержала фальшивого ОБСЕшника

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на Днепропетровщине мужчину с поддельным удостоверением инспектора международной миссии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители установили, что житель Днепра, который уже имел проблемы с законом за вымогательство и незаконное хранение оружия, использовал удостоверение для прикрытия своей преступной деятельности и свободного передвижения по территории Украины.

"Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в Новомосковске в его автомобиле. Собранные материалы Служба безопасности Украины направила в органы Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов).

Кроме того правоохранители устанавливают, как мужчина смог подделать документ и кто ему мог в этом помогать.