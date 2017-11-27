Боевики 11 раз нарушили перемирие – штаб АТО
Враг продолжает нарушать перемирие и применяет на различных участках линии соприкосновения пехотное вооружение и минометы.
Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО 27 ноября.
"В целом, с полуночи, российско-оккупационные войска 11 раз нарушили перемирие. В случае необходимости украинские военнослужащие давали агрессору адекватный ответ", – говорится в сообщении.
Так на луганском направлении противник вел огонь из минометов калибра 82-мм возле Трехизбенки и Крымского.
Также, в течение дня, незаконные вооруженные формирования обстреливали подразделения ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, такие вооруженные провокации произошли на подступах к Луганскому, Травневому, Лобачевому, Малиновому и Лопаскино.
На донецком направлении из гранатометов и легкого пехотного вооружения противник вел огонь районе Водяного и Гнутово, что на Приазовье, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле Красногоровки.
Кроме того, наши позиции в пригороде Авдеевки оккупанты в течение двух часов обстреливали из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Отмечается, что в результате вражеских обстрелов ни один боец АТО не пострадал.
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