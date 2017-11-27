Волкер бесплатно работает спецпредставителем США по Украине

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Понедельник, 27 ноября 2017, 19:36

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер работает на этой должности бесплатно.

Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.

"Меня попросили взять на себя эти переговоры по Украине в то время, когда не было помощника госсекретаря. Тогда было много шума от французов, немцев, украинцев, и русских, чтобы кто-то от Соединенных Штатов сделал это. И я рад сделать это. Я делаю это на добровольной основе, поэтому я не получаю денег от налогоплательщиков на этой должности", - рассказал Волкер.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в Белграде (Сербия) провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым о перемирии на востоке Украины.

Первую встречу Волкер и Сурков провели в Минске. Позже стороны сообщили, что встреча носила скорее "ознакомительный" характер: проходила за закрытыми дверями и длилась около трех часов.

Очередная встреча, последняя в этом году, запланирована на декабрь, она готовится заранее в одной из стран Евросоюза. Ключевой темой встречи станет модальность миссии ООН на Донбассе.

Темы: США Росcия Украина
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