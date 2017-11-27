Пятерых российских спортсменов лишили медалей Олимпиады в Сочи

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Понедельник, 27 ноября 2017, 21:49

Международный олимпийский комитет дисквалифицировал еще пятерых российских спортсменов, участвовавших в Сочи-2014.

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Среди дисквалифицированных российских спортсменов - биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина, бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков и скелетонист Сергей Чудинов.

Отмечается, что комитет признал их виновными в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Поэтому в российских спортменов отберут медали, а их результаты аннулируют.

Кроме того, им запретили участвовать в соревнованиях, которые организует МОК, в любом виде.

Романову и Вилухину лишили серебряных наград в эстафете и спринте. Из-за этой дисквалификации, украинская биатлонистка Вита Семеренко, которая в той гонке пришла третьей, получит серебро, а бронзу - итальянка Карин Оберхофер, отмечает tribuna.com.

Как известно, сборная России перестала занимать первое место в общем зачете на зимней Олимпиаде 2014 года, которая проходила в Сочи. Это случилось после того, как Международный олимпийский комитет дисквалифицировал еще одного российского чемпиона - бобслеиста Александра Зубкова.

Темы: Олимпиада Росcия Украина спорт
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