Cущенку "шьют" 20 лет, если он не признает вину - адвокат

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Понедельник, 27 ноября 2017, 22:31

В России на украинского журналиста Романа Сущенко оказывают психологическое давление, чтобы добиться признания вины.

Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин, передает "Укринформ".

"Когда я на прошлой неделе вышел из Лефортово, моему подзащитному сказали: "Роман Владимирович, вам нужно хорошо подумать, вы "идете" на 20 лет или начнете сотрудничать со следствием?". Что тут скажешь. Следствие заканчивает свою работу и пытается заскочить в последний вагон, добиться признания вины, чтобы дальше действовать по "схеме Шаройко". Но этого в нашем деле не будет", - сказал Фейгин.

Кроме того, адвокат заявил, что в материалах дела есть интересные данные. Однако он не может подробно говорить об этом, потому что на самом деле стоит гриф секретности.

Как известно, 30 сентября 2016 года ФСБ РФ задержала в Москве корреспондента "Укринформа" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющих государственную тайну".

Уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено по статье "шпионаж". 25 сентября 2017 года Московский городской суд продлил срок ареста Сущенко до 30 ноября.

21 октября Фейгин сообщил, что следствие по делу Сущенко завершено. "Мы ознакомились с двумя томами из десяти. По версии ФСБ, Роман собирал информацию о вторжении российских войск в Украину", – сказал адвокат.

Темы: Росcия суд Сущенко
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