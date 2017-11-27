В Индии суд освободил членов экипажа судна, среди которых есть украинцы

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Понедельник, 27 ноября 2017, 23:07

Индийский суд освободил из-под стражи 35 членов экипажа американского судна, среди которых были украинцы. Их обвиняли в незаконной перевозке оружия.

Об этом сообщает DW.

"Апелляционный суд отменил вынесенный в 2016 году приговор экипажу и охранникам корабля. Среди арестованных были всего 35 человек - украинцы, эстонцы, британцы, индийцы. В 2016 году мужчины получили наказание в виде пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Суд отменил приговор за недостаточностью улик того, что судно нарушило территориальные воды Индии или составляло любую угрозу.

Пока неизвестно, будет ли обжаловать прокуратура вынесенное решение в Верховном суде Индии.

В октябре 2013 года береговая охрана задержала судно у берегов штата Тамил-Наду. На борту изъяли 35 автоматов и около 5700 единиц боеприпасов. Моряки не смогли дать разрешения на легальные перевозки оружия в индийских территориальных водах.

Владелец судна - американская компания AdvanFort. В ней сообщили, что корабль привлекли к операции по борьбе с пиратством, а в индийских водах он оказался, когда закончилось топливо.

Темы: Индия суд корабли
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