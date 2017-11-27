Члена "Руху визволення" арестовали на два месяца

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Понедельник, 27 ноября 2017, 23:50

Жовтневый суд Мариуполя отправил в СИЗО на два месяца активиста общественной организации "Рух визволення", второго командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского. Он подозревается в нападении на охранника сельскохозяйственного предприятия.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.

Заседание суда сразу проходило под усиленной охраной полицейских, а затем - в закрытом режиме.

Как известно, полиция задержала Виногродского 26 ноября во Киеве.

Ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО на два месяца активиста общественной организации "Рух визволення" Леонида Литвиненко.

Как известно, бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова арестовали на 60 суток по делу о похищении другого бойца батальона Александра Калашника в 2014 году.

24 ноября "Рух визволення" заявил о похищении Новикова.

По словам нардепа от "Самопомочи" Егора Соболева, похищением Новикова занимались две группы спецназовцев из Мариуполя и Киева.

Темы: полиция
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