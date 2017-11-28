В Одесский порт направляется ракетный эсминец США

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Вторник, 28 ноября 2017, 01:35

Американский ракетный эсминец "Джеймс Уильямс" (USS James Williams DDG95) движется в направлении порта Одессы.

Об этом сообщает Военно-морской институт Соединенных Штатов.

Возвращение корабля в США ожидается до католического Рождества, 24 декабря.

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец "Джеймс Уильямс" (USS James Williams DDG95) в воскресенье вошел в акваторию Черного моря.

Как известно, 19 ноября в акваторию Черного моря также вошел ракетный фрегат-"невидимка" ВМС Франции "Лафайет" (La Fayette).

Это уже не первый заход французского боевого корабля в Черное море. Последний раз он побывал там в марте текущего года. В ходе пребывания французский фрегат посетил румынский порт Констанца, а также принял участие в совместных с румынскими кораблями учениях.

Темы: США Одесса
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