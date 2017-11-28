ОБСЕ: на Донбассе уменьшилось количество взрывов

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала уменьшение количества взрывов в зоне АТО за период с 19:30 25 ноября по 19:30 26 ноября.

Об этом говорится в отчете организации от 27 ноября.

"В период с вечера 25 до вечера 26 ноября в обеих областях Миссия констатировала уменьшение количества таких нарушений, если сравнивать с предыдущими сутками", - подчеркнули наблюдатели.

"В течение дня 26 ноября камера ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала (в хронологической последовательности) 19 взрывов неопределенного происхождения. В Авдеевке зафиксировано 24 взрыва неопределенного происхождения", - говорится в отчете.

"Наблюдатели услышали от военнослужащих и местных жителей, с 21 на 22 ноября Вооруженные силы Украины вошли в Майского", - также сообщили в ОБСЕ.

Раньше организация заявила, что Миссия поспосбствовала "тишине" в ОРЛО для передачи погибших бойцов ВСУ.