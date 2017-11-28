Теракт в Багдаде: 17 погибших

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Вторник, 28 ноября 2017, 02:52

В результате атаки террористов-смертников на юго-востоке столицы Ирака погибли 17 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МВД Ирака.

Один смертник успел взорвать себя, другого застрелили силовики.

По информации Reuters, погибли 17 человек, еще 28 - получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Как известно, ранее в результате теракта в Ираке погибли по меньшей мере 24 человека.

Темы: Ирак теракт
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