В РФ мужчина получил 2 года колонии за пост о чиновниках

Суд Санкт-Петербурга приговорил 44-летнего Владимира Тимошенко из Кисловодска до 2 лет колонии строгого режима за пост о чиновниках в соцсети "ВКонтакте".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Суд признал Тимошенко виновным в разжигании ненависти к представителям власти.

По версии следствия, 44-летний россиянин в августе 2015 года, находясь в колонии, надиктовал знакомой пост для соцсети со словами "антинародный режим" и "карательно-репрессивный аппарат".

В декабре 2016 года Тимошенко освободился из колонии. Через две недели его снова задержали.

Осужденный полностью отрицает свою вину и собирается обжаловать приговор. Адвокат заявляет, что в действиях Владимира Тимошенко нет состава преступления.

Как известно, за последние годы в РФ за публикации в соцсетях осудили сотни людей.