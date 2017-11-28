В РФ мужчина получил 2 года колонии за пост о чиновниках

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Вторник, 28 ноября 2017, 05:40

Суд Санкт-Петербурга приговорил 44-летнего Владимира Тимошенко из Кисловодска до 2 лет колонии строгого режима за пост о чиновниках в соцсети "ВКонтакте".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Суд признал Тимошенко виновным в разжигании ненависти к представителям власти.

По версии следствия, 44-летний россиянин в августе 2015 года, находясь в колонии, надиктовал знакомой пост для соцсети со словами "антинародный режим" и "карательно-репрессивный аппарат".
В декабре 2016 года Тимошенко освободился из колонии. Через две недели его снова задержали.

Осужденный полностью отрицает свою вину и собирается обжаловать приговор. Адвокат заявляет, что в действиях Владимира Тимошенко нет состава преступления.

Как известно, за последние годы в РФ за публикации в соцсетях осудили сотни людей.

Темы: Росcия суд соцсети
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