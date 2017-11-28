Россияне перехватили самолет США над Черным морем – Пентагон

Российский истребитель Су-30 25 ноября совершил опасный перехват американского разведывательного самолета P-8A Poseidon над Черным морем.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона.

"Американский самолет выполнял задачи в международном воздушном пространстве и не делал никаких действий, чтобы спровоцировать такое поведение с российской стороны", - заявила пресс-секретарь Пентагона Мишель Балданза.

Действия российского истребителя признали опасными, поскольку самолет пролетел напротив самолета США справа налево, задействовав свои форсажной камеры, из-за чего американский самолет P-8 Poseidon попал под завихрения от реактивной струи.

Это действие привело к тому, что американский самолет сошел с курса и подвергся сильной турбулентности.

По словам Балданза, истребитель РФ прошел от американского самолета на расстоянии примерно 15 метров (50 футов).

Сотрудница ВМС США сообщила, что перехват длился около 24 минут.

"Европейская правда"