Дело пограничника Колмогорова рассмотрят через 10 дней

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Вторник, 28 ноября 2017, 10:31

Приморский районный суд Мариуполя 8 декабря повторно рассмотрит дело пограничника Сергея Колмогорова, осужденного за убийство.

Рассмотрение дела назначено на 11:00, свидетельствует сайт суда.

Председательствовать и докладывать будет судья Алексей Шишилин. Также в коллегии судей будут Евгения Митрофанова и Виктория Федотова.

 

Высший специальный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправил дело Колмогорова в Мариуполь 14 ноября, Приморский райсуд получил его 23 ноября. Теперь назначено рассмотрение.

Как известно, 15 ноября 2016 года Приморский райсуд Мариуполя приговорил к 13 годам тюрьмы пограничника Колмогорова.

Суд признал, что вечером 7 сентября 2014 года он умышленно расстрелял из автомата автомобиль Skoda на окраине Мариуполя, из-за чего погибла 30-летняя пассажирка – жительница Донецка.

Колмогоров утверждает, что выполнял приказ начальства об остановке подозрительного автомобиля, который не реагировал на требования правоохранителей, а решение стрелять принял сам согласно инструкции.

6 ноября 2017 года Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправил на пересмотр дело Колмогорова, а самого пограничника – освободил из-под стражи.

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Темы: Донбасс Пограничная служба суд
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