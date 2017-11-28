Суд по делу Сытника перенесли

Соломенский райсуд Киева перенес на 6 декабря рассмотрение дела директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.



Судебное заседание отложено на 10 утра 6 декабря, сообщила судья Оксана Криворот, передают "Украинские новости".



Сам Сытник попросил отложить заседание, так как 28 ноября он принимает делегацию посольства США в Украине.



Как известно, Национальное агентство по предупреждению коррупции составило административный протокол на Сытника по ст. 188-46 (невыполнение законных требований НАПК) Кодекса об административных правонарушениях. НАПК обвиняет директора НАБУ в отказе предоставить агентству документы по делу о возможном конфликте интересов.



В частности, проверяется информация о том, что Сытник поручил руководителю юридического управления НАБУ Игорю Ярчаку представлять его интересы в суде.