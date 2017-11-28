Суд по делу Сытника перенесли

1003 просмотра
Вторник, 28 ноября 2017, 11:04

Соломенский райсуд Киева перенес на 6 декабря рассмотрение дела директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Судебное заседание отложено на 10 утра 6 декабря, сообщила судья Оксана Криворот, передают "Украинские новости".

Сам Сытник попросил отложить заседание, так как 28 ноября он принимает делегацию посольства США в Украине.

Как известно, Национальное агентство по предупреждению коррупции составило административный протокол на Сытника по ст. 188-46 (невыполнение законных требований НАПК) Кодекса об административных правонарушениях. НАПК обвиняет директора НАБУ в отказе предоставить агентству документы по делу о возможном конфликте интересов.

В частности, проверяется информация о том, что Сытник поручил руководителю юридического управления НАБУ Игорю Ярчаку представлять его интересы в суде.

Темы: Сытник НАБУ НАПК суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В деле о коррупции в НАПК фигурируют люди из АП, СБУ и нардеп 23 ноября 2017, 12:53
Сытник: С журналистами оффрекорд говорил, закон не нарушал 22 ноября 2017, 12:43
Луценко о "пленках Сытника": Поражает реакция журналисток на "клубничку" 17 ноября 2017, 15:47
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Россияне и боевики не дают забрать из ОРДО тело украинского – СЦКК
Аваков рассказал, сколько техники и войск РФ на Донбассе
Волкер рассказал о самом вероятном сценарии для Донбасса
Хроника 28 ноября. Вилы в ДонОДА, апельсиновый шабаш и госизменник Янукович
Все новости
киев

Новая кофейня на Житнем рынке

афиша

Travel Days 2017 и еще несколько событий недели, которые стоит посетить

социум

Салон красоты для онкобольных и пострадавших от насилия