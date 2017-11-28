НАПК отказывается проверять декларации скандального судьи Емельянова
Национальное агентство по предупреждению коррупции отказало в проведении полной проверки деклараций судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова за 2015 и 2016 годы.
Об этом сообщает "Радио свобода", ссылаясь на ответ Нацагентства на запрос программы "Схемы" о том, что жена Емельянова в 2011 и 2013 годах приобрела квартиры за рубежом, однако в декларациях Емельянова за 2015 и 2016 годы состояние жены не указаны.
Отмечается, что основанием для отказа в ведомстве назвали то, что "в частности, информация не содержит фактических данных, которые могут быть проверены, а также содержит утверждение о недостоверности сведений в декларации без каких-либо объяснений несоответствия таких сведений действительности".
Ранее издание сообщало, что Светлана Емельянова обладает элитной недвижимостью за рубежом.
Так, в 2011 году Емельянова приобрела виллу в комплексе Seashell Belek Elite Villas на берегу Средиземного моря в Анталии в Турции за более, чем 250 тысяч долларов, а в 2013 году, по данным выписки из земельного департамента Объединенных Арабских Эмиратов, она приобрела апартаменты в комплексе Palm Jumeirah / North Residences в Дубае по цене более 350 тысяч долларов.
Сообщается, что большинство найденного журналистами иностранного имущества жены судьи Емельянова было приобретено до 2014 года включительно, то есть в период, пока она находилась в официальном браке с украинским судьей.
Они расстались в конце 2014 года, но журналисты программы отмечают, что расторжение брака может иметь фиктивный характер во избежание необходимости декларировать элитное имущество, оформленное на теперь уже бывшую жену.
Также отмечается, что Емельянов и его экс-супруга отказались от комментариев.
Как известно, ГПУ подозревает Емельянова в давлении на судей ряда хозяйственных судов, которые он ранее возглавлял. В тексте подозрения утверждалось, что Емельянов требовал от подчиненных судей принятия нужных решений в ряде хозяйственных дел.
В январе 2017 года Емельянов был отстранен от судейства сроком на два месяца.
Ранее судья Емельянов подозревался в незаконном обогащении. В Лихтенштейне было обнаружено 13 миллионов франков. В украинской прокуратуре утверждали, что собственником этих средств является судья Емельянов и его жена. Однако Лихтенштейн был вынужден разморозить эти средства, поскольку Украина не предоставила доказательств их преступного происхождения. ГПУ заверила, что будет добиваться их повторного ареста.
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