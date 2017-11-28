Польский историк о выдворении из РФ: Читал лекцию о зверствах НКВД

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Вторник, 28 ноября 2017, 11:30

Польский историк Генрик Глембоцкий, которого на днях депортировали из России, рассказал об обстоятельствах своего задержания.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

Доктор исторических наук, сотрудник Ягеллонского университета в Кракове и Института национальной памяти Польши (IPN) Генрик Глембоцкий рассказал, что приехал в Россию 14 ноября для работы в архивах и для того, чтобы по приглашению Польского института в Санкт-Петербурге прочитать две лекции о судьбах поляков в СССР в годы Большого террора.

"Задержание для меня стало неожиданностью. Я не знаю, повлияла ли на решение ФСБ тема моей лекции в Санкт-Петербурге: я рассказывал в том числе о том, что в годы Великого террора в рамках "польской операции" по приказу Сталина и Ежова НКВД убило не менее 111 тысяч, а по некоторым данным, до 200 тысяч поляков" ,— сообщил Глембоцкий.

По его словам, сотрудники ФСБ задержали его 24 ноября около 23:00 на Ленинградском вокзале в Москве. Он как раз вернулся из Санкт-Петербурга.

"Полицейские на Ленинградском вокзале передали меня сотрудникам ФСБ — впрочем, никаких удостоверений те не предоставили, и кроме того, отказались пригласить сотрудников польского консульства", - сказал он.

Вместо этого, по словам Глембоцкого, в ночь на субботу предъявили документ, датированный 21 ноября, о необходимости в течение четырех суток покинуть страну.

"Документ мне предъявили, когда на выезд оставалось меньше суток, в ночь на субботу, когда все чиновники и дипломаты уже отдыхают. Думаю, что если бы документ попал ко мне раньше, польское консульство постаралось бы прояснить ситуацию, а так было уже поздно", — говорит историк.

Он рассказал, что просил сотрудников ФСБ объяснить причину выдворения и запрета на въезд, однако те сказали, что не обязаны этого делать.

"Я занимаюсь темой польско-русских отношений в XIX-XX веках, впервые приехал в Россию еще в 1993 году и с тех пор множество раз возвращался. Я провел месяцы в архивах Санкт-Петербурга и Москвы, издал несколько книг по теме отношений между Польшей и Россией. И у меня никогда не было проблем ни с официальными ведомствами, ни со спецслужбами",— сообщил Глембоцкий.

Как известно, ФСБ России задержала и выдворила из страны историка Генрика Глембоцкого.

Министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что это выдворение - враждебный акт в отношении ученых, изучающих советский режим.

Темы: Польша Росcия скандал история
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