СБУ: Революционной ситуации в стране нет
Служба безопасности Украины заявляет, что революционной ситуации в стране нет.
Об этом в ходе конференции по безопасности 28 ноября сказал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передают "Українські новини".
"В стране нет революционной ситуации", – заявил он.
Кононенко назвал причинами последних событий в стране усталость людей, желание стабильности и недоверие ко всем политикам.
По мнению замглавы СБУ, все внутренние потрясения внутри Украины "вызваны исключительно влиянием российских спецслужб".
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