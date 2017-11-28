СБУ: Революционной ситуации в стране нет

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Вторник, 28 ноября 2017, 11:46

Служба безопасности Украины заявляет, что революционной ситуации в стране нет.

Об этом в ходе конференции по безопасности 28 ноября сказал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передают "Українські новини".

"В стране нет революционной ситуации", – заявил он.

Кононенко назвал причинами последних событий в стране усталость людей, желание стабильности и недоверие ко всем политикам.

По мнению замглавы СБУ, все внутренние потрясения внутри Украины "вызваны исключительно влиянием российских спецслужб".

Темы: СБУ акции
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