СБУ: Революционной ситуации в стране нет

Служба безопасности Украины заявляет, что революционной ситуации в стране нет.

Об этом в ходе конференции по безопасности 28 ноября сказал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передают "Українські новини".

"В стране нет революционной ситуации", – заявил он.

Кононенко назвал причинами последних событий в стране усталость людей, желание стабильности и недоверие ко всем политикам.

По мнению замглавы СБУ, все внутренние потрясения внутри Украины "вызваны исключительно влиянием российских спецслужб".