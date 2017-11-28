Труба назначил себе заместителей и взялся за структуру ГБР

2048 просмотров
Вторник, 28 ноября 2017, 11:52

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба утвердил представление конкурсной комиссии о назначении двух его заместителей.

Об этом член конкурсной комиссии Денис Монастырский сообщил в комментарии "Укринформу".

"Директор Государственного бюро расследований Роман Труба утвердил своих заместителей – Ольгу Варченко и Александра Буряка, представление на которых ему передала комиссия", – сказал он.

По словам Монастырского, новый директор ГБР занимается разработкой организационной структуры ведомства, которую впоследствии должен утвердить Кабинет министров.

Также он сообщил, что Труба уже успел зарегистрировать ГБР в Едином государственном реестре юридических лиц. Местом регистрации значится Секретариат Кабмина на Грушевского, 12/2.

Как известно, Государственное бюро расследований призвано расследовать преступления, совершенные правоохранителями, судьями и чиновниками – за исключением дел, подследственных Национальному антикоррупционному бюро.

ГБР должно взять на себя функцию досудебного следствия от прокуратуры.

Пока есть коллизия с тем, кто будет открывать новые дела, пока ГБР начинает деятельность.

Темы: ГБР
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Мать руководителя ГБР зарегистрировала особняк под Львовом 25 ноября 2017, 18:35
Порошенко назначил Трубу директором ГБР 22 ноября 2017, 16:57
ГПУ будет просить, чтобы дела Майдана не передавали НАБУ 20 ноября 2017, 16:56
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Россияне и боевики не дают забрать из ОРДО тело украинца – СЦКК
Аваков рассказал, сколько техники и войск РФ на Донбассе
Волкер рассказал о самом вероятном сценарии для Донбасса
Хроника 28 ноября. Вилы в ДонОДА, апельсиновый шабаш и госизменник Янукович
Все новости
город

Как работают петиции: 4 городских проекта, которые воплощают в жизнь

мандри

Wizz Air становится ближе: новые рейсы из Львова и Харькова

раритет

Бытовая техника, которую не меняли 60 лет, потому что всё работает