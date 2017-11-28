В Одесской области от гранаты погиб боец ​​Военно-морских сил

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Вторник, 28 ноября 2017, 12:36

27 ноября в Одесской области в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий одной из воинских частей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Других пострадавших нет, сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.

На месте происшествия работают представители военной прокуратуры, военной службы правопорядка, следственно-оперативная группа полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По данному факту начато уголовное производство.

Командующий Военно-морских сил назначил служебное расследование. Причины и обстоятельства происшествия выясняют.

Чуть ранее стало известно, что в ночь на 28 ноября в воинской части Воздушного командования ВСУ "Восток" в Бердянске от взрыва гранаты погиб 22-летний военнослужащий.

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Темы: армия Одесская область
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