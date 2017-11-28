Подозреваемая в убийстве Хараберюша не причастна к убийству Шеремета – СБУ

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Вторник, 28 ноября 2017, 12:43

Подозреваемая в убийстве сотрудника СБУ Александра Хараберюша жительница Донецка Юлия Прасолова не причастна к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, сообщают "Українські Новини".

По его словам, Прасолова арестована, правоохранители проверяют ее причастность к другим резонансным убийствам.

"К Шеремету она не причастна, но то, что она причастна к убийству Саши Хараберюша – это точно. Я за это отвечаю", - сообщил Кононенко.

Он сказал, что на данный момент не может озвучить информацию, к каким еще убийствам может быть причастна Прасолова.

Как известно, в конце октября СБУ задержала в Одессе 29-летнюю жительницу Донецка Юлию Прасолову.

Она подозревается в том, что в марте 2017 года заложила взрывчатку в автомобиль сотрудника СБУ Хараберюша в Мариуполе Донецкой области. Хараберюш погиб на месте.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, правоохранители допускают причастность этой же группы диверсантов, в которой состояла Прасолова, к убийству начальника спецназа ГУР Минобороны Максима Шаповала и другим резонансным убийствам.

Как известно, журналисту и одному из руководителей "Украинской правды" Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года в центре Киева.

Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Темы: СБУ убийство
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