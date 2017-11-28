На запорожском заводе проходят обыски из-за возможного сотрудничества с РФ

Сотрудники СБУ проводят обыски на запорожском заводе "Преобразователь" по делу о возможном сотрудничестве с Российской Федерацией.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в СБУ.

По словам собеседника, обыски проходят, как на самом заводе, так и по месту жительства фигурантов по делу о государственной измене, в частности, о продаже запчастей России.

Представитель управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко подтвердил, что на заводе проходят следственные действия, но не уточнил, в каком именно деле.

"Утром СБУ проводит следственные действия на заводе "Преобразователь" в рамках уголовного производства и на основании постановления следственного судьи. Но пока мы не разглашаем, по какой статье, потому что ждем экспертизу, заключение экспертов", - сказал Левченко.

По его словам, речь идет о возможных поставках в страну-агрессор оборудования, используемого в военно-промышленном комплексе.

К обыскам привлечены около 40 правоохранителей.

Левченко добавил, что следственные действия проходят на складах и в админзданиях завода, документы изымаются, но "пока никаких сообщений о подозрении никому нет, задержанных нет".

Получить комментарии от представителей завода не удалось.

Женщина из приемной, которая ответила на звонок, сказала, что она "не в курсе" относительно обысков.

А на просьбу уточнить, все ли спокойно на заводе и работает ли он в обычном режиме, бросила трубку.