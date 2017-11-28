Лутковская просит у омбудсмена России объяснений касательно Кольченко

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Вторник, 28 ноября 2017, 13:45

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская просит российскую коллегу Татьяну Москалькову проконтролировать лечение украинца Александра Кольченко, осужденного в России

Украинский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ из-за информации об ухудшении состояния здоровья Кольченко.

"Прошу Вас сообщить название медицинского учреждения, в которое был госпитализирован Александр Кольченко, предоставить актуальную информацию о состоянии его здоровья, обеспечить предоставление ему квалифицированной медицинской помощи, а также сообщить о причинах, повлекших ухудшение состояния его здоровья в пенитенциарном учреждении", – говорится в письме Лутковской.

 

Вмешаться Лутковскую просила мать Кольченко. которого российский суд заслал в исправительную колонию Копейска Челябинской области.

Накануне Лариса Кольченко сообщила об ухудшении состояния здоровья ее сына. По словам женщины, в последнее время ее сын сильно похудел – из-за потери веса в исправительной колонии его госпитализировали с диагнозом "дефицит веса".

Темы: политзаключенные Росcия права человека
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