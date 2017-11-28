Тимошенко снова не явилась в суд по "прорыву" границы

Народный депутат Юлия Тимошенко в очередной раз пропустила судебное заседание по делу, где ее обвиняют в незаконном пересечении польско-украинской границы.

Об этом сообщает пресс-служба Мостисского райсуда Львовской области.

Отмечается, что 28 ноября в Мостисском суде состоялось заседание по делу о привлечении Тимошенко к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

"Юлия Тимошенко на рассмотрение дела не явился. Ее интересы в суде представлял Николай Титаренко", - говорится в заявлении.

По информации суда, на заседании представитель Тимошенко заявил ходатайство об истребовании документов. Суд это обращение удовлетворил и отложил рассмотрение дела на 15:00 8 декабря.

Как сообщалось, 2 ноября в Мостисском суде должно было состояться первое заседание по этому делу, но его отложили из-за неявки Тимошенко.

2 октября сотрудники Госпогранслужбы вручили Тимошенко админпротокол о незаконном пересечении госграницы 10 сентября в пункте пропуска "Шегини".

Как известно, 10 сентября лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили прибыл из Польши в Украину. Он это сделал с группой лиц, в частности народными депутатами.

Госпогранслужба составила по этому факту 15 протоколов об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы).