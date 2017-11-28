ОБСЕ просит украинцев быть толерантными к переселенцам

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Вторник, 28 ноября 2017, 14:16

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг призывает к толерантности и предоставлении необходимой помощи внутренне перемещенным лицам.

Об этом он заявил во время пресс-конференции во вторник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы призываем к толерантности и предоставления им необходимой помощи, на которую они имеют право. Они переживают такие проблемы, как доступ к их жилью", - сказал Хуг.

По его словам, "переселенцы являются ресурсом" для решения конфликта на Донбассе.

"Мы должны также обеспечить предоставление тех пенсий и тех выплат, на которые эти внутренне перемещенные лица имеют право. Социальное единство и примирение… Временно перемещенные лица и общины, которые предоставили им возможность жить у себя, могут дать возможность выхода их этого конфликта", - добавил Хуг.

Ранее сообщалось, что в Украине за 1,5 месяца количество переселенцев выросло на 4 тысячи человек.

Как известно, по состоянию на 15 августа в Украине было зарегистрировано 1 миллион 589 тысяч 14 переселенцев.

Темы: ОБСЕ переселенцы
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