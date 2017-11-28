Чауса уволили с должности судьи

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Вторник, 28 ноября 2017, 14:21

Высший совет правосудия уволил судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

Соответствующее решение совета принял на заседании, передают "Українські новини".

"Высший совет правосудия решил уволить с должности судьи Чауса Николая Алексеевича", – огласил решение глава ВСП Игорь Бенедисюк.

Чауса уволили за отсутствие на работе без уважительной причины.

Ранее, 4 октября, Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия отстранила Чауса от должности.

Как известно, суд в Молдове в конце ноября рассмотрит вопрос экстрадиции в Украину судьи Чауса.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон отказал Чаусу в предоставлении политического убежища.

В Украине Чауса подозревают во взяточничестве. На месте передачи взятки судье 9 августа 2016 года изъяли стеклянную банку с деньгами.

6 сентября 2016 годв Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Чаус сбежал из Украины.

С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола.

1 марта 2017 года Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украины для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством.

Украина направила в Молдову документы для его экстрадиции.

Темы: суд коррупция
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