ГПУ расследует дело по заявлению Януковича о госперевороте 2014 года

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Вторник, 28 ноября 2017, 14:27

Генпрокуратура по заявлению экс-президента Виктора Януковича начала расследование производства о государственном перевороте в Украине в феврале 2014 года.

Об этом заявляет пресс-служба адвокатского объединения "Aver Lex" со ссылкой на адвоката Виталия Сердюка, представляющего интересы Януковича, сообщает "Интерфакс-Украина".  

"Соответствующее заявление Януковича о насильственном захвате государственной власти в феврале 2014 года было подано в Генеральную прокуратуру Украины 14 июля 2017 года. Мы получили сообщение, что по этому заявлению Генпрокуратурой Украины зарегистрировано уголовное производство №42017000000003432 и начато досудебное расследование", - сказал Сердюк.

В пресс-службе сообщили, что в своем заявлении Янукович требует проверить причастность к госперевороту ряда нынешних высших должностных лиц.

В частности  главы МВД Арсена Авакова, мэра Киева Виталия Кличко, генпрокурора Юрия Луценко, экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, нардепов Сергея Пашинского и Олега Тягнибока, секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-премьера Арсения Яценюка и других лиц.

Как известно, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Оболонский райсуд Киева осуществляет относительно Януковича специальное заочное судопроизводство, поскольку тот не появляется лично на допросы и в суд.

Темы: Янукович дело о госизмене Генпрокуратура
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