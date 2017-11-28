НАБУ выясняет, откуда у главы Госаудитслужбы появились 10 миллионов

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП подозревают председателя Государственной аудиторской службы Лидию Гаврилову в предоставлении ложных данных в декларацияхза 2015 и 2016 годы, а также в незаконном приобретении активов в размере 9,92 миллионов гривен.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что уголовное производство по Гавриловой внесено в ЕРДР 4 января 2017 года по статьям "Декларирование недостоверной информации" и "Незаконное обогащение".

По версии следствия, в течение 2015-2016 годов Гаврилова получила активов на 9,92 миллиона гривен, законность оснований приобретения которых не подкрепляется доказательствами, собранными детективами бюро. Также она не внесла в декларацию данные о своем муже.

"Глава ГАСУ не вписала в электронную декларацию за 2016 год Владимира Гаврилова, с которым развелась 5 января 2016 (о фиктивности развода свидетельствуют совместные путешествия за границу и совместное проживание), на основании чего не декларировала приобретенное им в прошлом году имущество - два машиноместа стоимостью 276 тыс. грн и автомобиль "Toyota Land Cruiser 200" стоимостью 2,21 млн грн", - говорится в публикации.

В издании отмечают, что речь идет о машиноместах в доме №9 на улице Михаила Гришко в Киеве, где раньше Гаврилова приобрела четырехкомнатную квартиру на 122,5 кв м за якобы 1,06 миллиона гривен.

Там добавляют, что детективы установили, что на самом деле недвижимость стоила ей 2,73 миллиона гривен, а по результатам проведенной судебной строительной экспертизы, ее рыночная стоимость на момент приобретения составляла 3,53 миллиона гривен.

"С целью создания видимости законности приобретения квартиры Гаврилова задекларировала подарок от отца в размере 1 млн грн. Однако, согласно сведениям ГФС, в период с 1998 по третий квартал 2015 года Владимир Охримец получил суммарный доход и пенсию в размере 229 тыс. грн. При этом, в 2010 году он приобрел автомобиль Toyota Land Cruiser 150 за 670 тыс. грн", - сообщают расследователи.

При этом они добавляют, что доходы Гавриловой и ее мужа с 1998 по 2015 год составили 730 тысяч гривен.

Если детективы НАБУ докажут, что обогащение Гавриловой было незаконным, то ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.