Товары на Донбасс попадают 5 путями контрабанды – отчет ТІ
На временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей товары из Украины попадают через пять основных нелегальных путей.
Об этом говорится в отчете общественной организации Transparency International.
Продукты питания, лекарства, электроника, текстиль, наркотики и т.д. перемещаются:
- через пункты пропуска на автомобильных дорогах из-за договоренностей со служащими;
- через гуманитарно-логистические центры, предназначенные для розничной торговли, где вместо этого осуществляется оптовая торговля с ОРДЛО;
- через КПВВ на железной дороге через договоренности со служащими;
- вне определенных дорожных коридоров;
- через "прерванный транзит" – перемещение товаров через территорию России, когда перевозчик получает разрешение на перевозку товара транзитом в третьи страны, но на территории РФ меняет маршрут и возвращается в ОРДЛО.
Отмечается, что в нелегальную торговлю вовлечены отдельные военнослужащие и чиновники, которые в отдельных случаях сотрудничают с боевиками.
При перемещении товаров военные берут взятки, часть из которых передают руководству, а то – еще высшему руководству.
"Нелегальная торговля с ОРДЛО существует благодаря двум факторам: ее сверхприбыльности и высокому спросу на товары в ОРДЛО, в частности, на украинские товары", - отмечают в Transparency International.
Организация убеждена, что преодолеть проблему нелегальной торговли можно двумя путями: через полную и действенную блокаду ОРДЛО или через введение частичного разрешения на перемещение товаров на оккупированные территории.
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