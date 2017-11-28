Полиция просит Интерпол разыскать Курченко

Главное управление Нацполиции в Одесской области внесло ходатайство к Генеральному Секретариату Интерпола об объявлении в международный розыск Сергея Курченко.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Благодаря совместным мерам, принятым под координацией Прокуратуры Одесской области, правоохранительными органами внесено ходатайство к Генеральному Секретариату Интерпола об объявлении в международный розыск Сергея Курченко с целью установления его местонахождения", - написала Сарган.

Фото с facebook ларисы Сарган

Она напомнила, что Курченко подозревают в создании преступной организации, легализации доходов, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и совершении других преступлений.

"Только от его преступных махинаций с нефтепродуктами в государственный бюджет не поступило более 2 миллиардов гривен обязательных платежей", - написала Сарган.

"В настоящее время в уголовном производстве статус подозреваемых и обвиняемых имеют 22 человека. Судом уже подтверждено вину 15 фигурантов преступных сделок", - подытожила Сарган.

Как известно, в 2014 году МВД установила схему незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний Курченко, которого называют "кошельком" семьи Виктора Януковича. Убытки госбюджета оценивают в 7 миллиардов гривен.

В августе 2015 года Печерский райсуд Киева арестовал нефтепродукты олигарха Сергея Курченко, которые хранятся на мощностях компании "Укртранснафтопродукт".

Позже ГПУ объявила подозрение Курченко по делу хищения имущества государственного предприятия ПАО "Укргазвыдобування".

Сообщалось, что из-за совершения противоправных хозяйственных операций купли-продажи сжиженного газа убытки государства составили более 1 млрд грн.

В мае 2016 года суд по ходатайству старшего следователя Генпрокуратуры арестовал имущество Сергея Курченко.

В январе 2017 года Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Курченко в виде содержания под стражей.

В мае 2017 года прокуратура направила Сергею Курченко сообщение о подозрении в создании преступной организации и уклонения от уплаты налогов при реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов. Тогда отмечалось, что к преступной организации были причастны 19 человек.

В июне 2017 Генпрокуратура сообщила, что Сергею Курченко составлено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений по 9 статьям Уголовного кодекса Украины.