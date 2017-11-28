Кличко заявляет о компромиссе с застройщиком бывшего Сенного рынка

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет о подписании меморандума с заказчиком строительства на территории бывшего Сенного рынка.



Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте КГГА.



Документ предусматривает, что будет снижена высотность высоких зданий комплекса, который возводится. В одном доме - на 3 этажа, и еще в двух домах на 1 этаж от запроектированного. Таким образом в комплексе не будет зданий выше 19 этажей.



"Наконец достигнут компромисс на котором настаивала общественность, активисты и местные власти. Мы долго вели переговоры, убеждали в необходимости прислушиваться к мнению общины, чтобы снять социальное напряжение вокруг этого строительства. И я надеюсь, что договоренности будут выполнены", – сказал после подписания документа мэр Киева Виталий Кличко.



Отмечается, что меморандум подписали мэр Киева и заказчик строительства - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Эмпориум Пропертиз" Александр перекрестке.



Выполнение этих договоренностей, как указано в меморандуме, будут контролировать представители общественности.