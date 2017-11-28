Кличко заявляет о компромиссе с застройщиком бывшего Сенного рынка

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Вторник, 28 ноября 2017, 17:41

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет о подписании меморандума с заказчиком строительства на территории бывшего Сенного рынка.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте КГГА.

Документ предусматривает, что будет снижена высотность высоких зданий комплекса, который возводится. В одном доме - на 3 этажа, и еще в двух домах на 1 этаж от запроектированного. Таким образом в комплексе не будет зданий выше 19 этажей.

"Наконец достигнут компромисс на котором настаивала общественность, активисты и местные власти. Мы долго вели переговоры, убеждали в необходимости прислушиваться к мнению общины, чтобы снять социальное напряжение вокруг этого строительства. И я надеюсь, что договоренности будут выполнены", – сказал после подписания документа мэр Киева Виталий Кличко.

Отмечается, что меморандум подписали мэр Киева и заказчик строительства - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Эмпориум Пропертиз" Александр перекрестке.

Выполнение этих договоренностей, как указано в меморандуме, будут контролировать представители общественности.

Темы: Киев строительство
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