Суд восстановил в должности полицейского, уволенного из-за перестрелки в Княжичах

Окружной административный суд Киева восстановил в должности командира взвода полиции охраны, которого уволили за причастность к перестрелке в Княжичах в Киевской области в декабре 2016 года.

Об этом говорится в постановлении суда.

Истец работал в должности командира взвода Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области. По информации "Украинских новостей", его имя - Роман Совгира.

Его освободили по результатам служебного расследования на основании приказа Национальной полиции от 17 января "О привлечении к дисциплинарной ответственности работников ДУР Национальной полиции Украины, Главного управления национальной полиции в Киеве и Управления полиции охраны в Киевской области".

Причина увольнения - неудовлетворительное выполнение функциональных обязанностей, а именно - игнорирование требований ведомственных инструкций, несообщение в дежурную часть об обнаружении следов взлома и непрофессиональные действия по организации отработки сигнала "Тревога".

Однако коллегия судей решила возобновить Совгиру в должности, поскольку, по их мнению, ответчик не предоставил доказательств для подтверждения нарушений истцом должностных инструкций.

"Суд постановил восстановить ОСОБА_1 на службе в полиции в должности командира взвода Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области с 01.02.2017р.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судьи хотели истребовать у Нацполиции материалы служебного расследования относительно Княжичей. Однако там сообщили, что следователи Генпрокуратуры уже изъяли эти материалы.

В Нацполиции попросили ГПУ скопировать материалы и отправить им, однако в прокуратуре отказались это сделать, ссылаясь на гриф "секретно" на служебном расследовании.

Нацполиция повторно отправила аналогичный запрос, но опять получила отказ.

Кроме того, в своем решении судьи удовлетворили требование истца о денежном взыскании, размером 51, 3 тыс. грн за время вынужденного прогула уволенного сотрудника-истца.

Как сообщалось, Как известно, в ночь на 4 декабря в Княжичах вследствие перестрилки погибли 5 правоохранителей.

Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, будет проводить прокуратура.

В Нацполиции сообщили, что инцидент произошел во время спецоперации оперативников столичного уголовного розыска при поддержке спецподразделения КОРД по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.

Между полицией охраны и оперативной группой возникла перестрелка, в ходе которой погибли 5 человек: 2 из полиции охраны, 2 оперативники и 1 спецназовец. В это время трое подозреваемых, которые готовились к совершению разбоя, услышав стрельбу, побежали в сторону Киева, где их задержали сотрудники полиции. У них изъято огнестрельное оружие.

Позже водитель госохраны, который остался жив во время перестрелки в Княжичах 4 декабря, рассказал журналистам о том, что произошло.