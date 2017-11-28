В СБУ рассказали детали обысков на запорожском заводе

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Вторник, 28 ноября 2017, 22:36

Сотрудники Службы безопасности пресекли попытку российских военно-промышленных компаний получить продукцию запорожского завода "Преобразователь" для собственных оборонных нужд.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что в условиях введенных Украиной санкций для обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ военной продукцией, российские спецслужбы разработали нелегальный механизм закупок товаров в нашей стране", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в 2016 году через украинские коммерческие структуры, подконтрольные гражданам РФ, организаторы планировали наладить поставки в Россию высокотехнологичного оборудования отечественного производства в обход определенных государством ограничений.

"Дельцы собирались легально приобрести товары двойного назначения на фирмы-резиденты и переправить продукцию в страну-агрессора. По заключению профильных экспертов, оборудование запорожского завода, в частности могло быть использовано в военной промышленности", - отмечают в СБУ.

Во время обысков на предприятии и у фигурантов дела изъяты образцы оборудования двойного назначения, которое направили на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст. 111 и 333 Уголовного кодекса. Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия.

Как известно, 28 ноября сотрудники СБУ проводили обыски на запорожском заводе "Преобразователь" по делу о возможном сотрудничестве с Российской Федерацией.

 
 
 

Темы: СБУ Запорожье обыски
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